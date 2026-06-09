Где узнавать новости о туризме, рассказали псковичам

14:15, 09 июня 2026, ПАИ

Псковская область входит в число популярных туристических направлений Северо-Запада России. Узнавать о достопримечательностях региона, интересных маршрутах, культурных событиях и возможностях для путешествий помогают госпаблики, сообщает министерство туризма Псковской области.

На официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/pskovtourism) публикуются новости туристической отрасли, анонсы мероприятий, информация о новых локациях, рекомендации для путешественников и материалы о развитии инфраструктуры. Также работает Туристский информационный центр Псковской области (vk.com/infopunktpskov), где можно найти информацию о музеях, памятниках истории и культуры, экскурсиях, местах отдыха, анонсах мероприятий и полезные советы.

В разгар летнего туристического сезона можно отправиться на водную прогулку на судне «Иния». Информация в госпаблике сориентирует по расписанию, месту отправления, стоимости и льготам, а также по приобретению онлайн билета на рейс.

Как отметили в министерстве, развитию туристической отрасли региона способствует реализация национального проекта «Туризм и гостеприимство», в рамках которого совершенствуется инфраструктура, создаются новые точки притяжения, повышается качество услуг для жителей и гостей области.