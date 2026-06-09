В Пскове открылся обновлённый офис ВТБ

13:59, 09 июня 2026, ПАИ

Отделение ВТБ в новом формате открылось в Пскове по адресу улица Коммунальная, 41. Офис расположен в динамично развивающемся районе, в удобной локации с высокой транспортной доступностью. Отделение обслуживает розничных клиентов, время работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу – с 10:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Современный стильный дизайн соответствует актуальным трендам организации и оформления офисов. Клиентов и сотрудников больше не разделяет стойка – приём посетителей ведётся в комфортных зонах с мягкой мебелью. Предусмотрены приватные помещения для переговоров и сбора биометрических данных. В зоне самообслуживания с круглосуточным доступом установлены банкоматы.

В отделении можно получить финансовую консультацию, оформить все виды предоставляемых банковских продуктов. Подтвердить операции и подписать документы посетители могут с помощью приложения «ВТБ Онлайн». Для удобства посетителей предусмотрен бесплатный Wi-Fi.

«Новые офисы ВТБ более комфортные и современные, они нравятся нашим клиентам. Внутреннее пространство и зоны обслуживания здесь оформлены так, чтобы в отделении было приятно и удобно провести какое-то время, подключить финансовые и нефинансовые сервисы, решить любые вопросы по банковскому обслуживанию. Мы уходим от традиционного строгого стиля, который многие годы был неотъемлемой частью любых банковских офисов, и создаём приятную дружескую атмосферу для наших клиентов. Будем рады всех видеть в нашем обновлённом псковском отделении», – отметил управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

ВТБ продолжает модернизацию собственной сети обслуживания клиентов в Псковской области. Ранее в обновлённом формате открылся офис в Великих Луках. Всего в регионе работает пять офисов, кроме того, услуги ВТБ можно оформлять в 14 отделениях «Почты России».

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