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Общество

Два беспилотника сбили над Псковской областью за сутки

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Псковской областью за прошедшие сутки, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

Оперативные службы организовали поиск и занялись нейтрализацией неразорвавшихся элементов боевых частей летательных аппаратов. Глава региона предостерёг жителей от попыток найти обломки самостоятельно – приближаться к ним смертельно опасно.

Михаил Ведерников напомнил, что если вы стали свидетелем падения БПЛА, нужно сообщить об этом по телефонам 112 или (8 8112)72-52-00, проинформировать любого представителя органов власти, безопасности или организации «Дружина» и до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии.

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Два беспилотника сбили над Псковской областью за сутки

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