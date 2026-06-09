Студенты Псковской области представляют регион на всероссийской «Студенческой весне» в Хабаровске

15:46, 09 июня 2026, ПАИ

Студенты профессиональных образовательных организаций Псковской области принимают участие в V Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходит в Хабаровске с 8 по 13 июня. Делегация региона состоит из семи победителей и призёров регионального этапа фестиваля, рассказали ПАИ в Центре молодежи и общественных инициатив.

Творческие состязания организованы по 10 направлениям, включая «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное» и «Видео». Именно в этих номинациях псковскую делегацию представляют учащиеся колледжа ПсковГУ, Псковского областного колледжа искусств и Псковского кооперативного техникума.

«Российская студенческая весна» – это крупнейшее молодёжное событие страны, и для нас большая честь, что наши ребята получили возможность представить свой талант и наш регион на таком высоком уровне. Они прошли строгий отбор и вошли в число участников финала, а это говорит о высоком уровне их подготовки и о качественной работе наставников. Мы уверены, что они достойно покажут себя и привезут домой заслуженные награды», – прокомментировала руководитель псковской делегации Инна Анкипова.

Всего в фестивале, который проводится при поддержке Минпросвещения РФ и Росмолодёжи, участвуют более 1500 конкурсантов из 70 регионов России.

Имена победителей станут известны 12 июня на торжественной церемонии закрытия, которая пройдёт в День России.