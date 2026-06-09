Как вернуть в магазин детские товары, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре

16:43, 09 июня 2026, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области подвело итоги горячей линии по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. С 11 по 31 мая специалисты ведомства приняли и обработали 140 обращений от жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число вопросов касалось дистанционной покупки детских товаров. Псковичей интересовали правила возврата товаров, которые не подошли, порядок действий при обнаружении недостатков, а также случаи нарушения сроков доставки заказов.

Немало обращений было связано с организацией летнего отдыха детей. Жители региона уточняли требования к медицинской документации сотрудников оздоровительных учреждений.

Также востребованными темами стали качество и безопасность детской одежды, выбор средств защиты от укусов кровососущих насекомых и вопросы, связанные с приобретением детских товаров через интернет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что получить консультацию по этим и другим вопросам можно в едином консультационном центре ведомства по телефону 8 (800) 555-49-43. Горячая линия работает круглосуточно.