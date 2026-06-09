Рекордсмен по силовому экстриму объяснил связь спорта и ритуального бизнеса

16:08, 09 июня 2026, ПАИ

Гостем нового выпуска подкаста «Был такой случай» стал многократный мировой рекордсмен по силовому экстриму Иван Шурупов. Курский спортсмен, известный своими необычными достижениями, рассказал о самых ярких рекордах, среди которых перемещение двухтонного автомобиля в стойке на руках и шестичасовое стояние на гвоздях, пишет riakursk.ru.

Иван поделился не только историями успеха, но и рассказал о неудачах, с которыми сталкивался на пути к результатам. По его словам, важно получать удовольствие от самого процесса тренировок, а не концентрироваться исключительно на победах и рекордах.

Отдельной темой беседы стали здоровье и образ жизни. Спортсмен объяснил, какая связь существует между экстремальными силовыми нагрузками и его работой в ритуальной сфере, а также дал советы тем, кто только начинает заниматься спортом.

Кроме того, Иван Шурупов поделился простым комплексом упражнений для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. По его словам, такие тренировки помогут поддерживать физическую форму даже тем, кто проводит за рабочим столом по десять часов в день.