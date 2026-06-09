Депутат Сергей Литвиненко – о бюджете, помощи бойцам и кадрах в детской больнице

17:06, 09 июня 2026, ПАИ

Какие бюджетные вопросы решают в Псковской городской Думе? Как депутаты находят точки соприкосновения с администрацией? Что удаётся решить после встреч с главврачами и волонтёрами? Об этом – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Сергеем Литвиненко.

– Сергей Григорьевич, на майской сессии депутаты заслушали отчёты за 2025 год главы города и председателя контрольно-счётной палаты. Важным стал и вопрос об исполнении бюджета за первый квартал 2026 года. Доходы и расходы – в каком они соотношении?

– По итогам первого квартала бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в размере 79 миллионов рублей.

– Из чего складывается доходная часть? Какие источники самые значимые?

– Основными источниками формирования бюджета города являются налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления за первый квартал 2026 года составили 1,7 млрд рублей. Неналоговые доходы – 46 млн рублей. Налоговые доходы – 522,6 млн рублей.

– Бюджет называют социально направленным. Однако жители жалуются на ямы во дворах. Как справляетесь с дефицитом средств на благоустройство?

– Бюджет действительно социально направленный. Но нерешённых вопросов много – в частности по псковским дворам. Когда встречаешься с жителями и сам видишь ямы, понимаешь, что их претензии обоснованны. К сожалению, бюджет не может охватить всё сразу. Мы сейчас рассчитываем на механизмы, которые активно развиваются в городе, например на инициативное бюджетирование, когда сами жители участвуют в благоустройстве и берут на себя часть ответственности.

– В гордуме, все замечают, стало тише, нет былых баталий. Это потому, что сменилась тактика общения и обсуждения?

– В этом году нашей Думе исполнилось 30 лет. Я считаю, что за это время депутаты достигли политической зрелости. Раньше некоторые на баталиях зарабатывали себе политические очки, а сейчас настало время работы. Это не значит, что мы стали меньше работать с обращениями, просто многие вопросы сейчас решаются на комитетах. Например, на бюджетном комитете мы ежемесячно заслушиваем отчёты администрации, видим недостатки, направляем, подсказываем. Администрация, кстати, идёт на контакт очень хорошо, в деловой обстановке. Мы все живём в одном городе и хотим минимизировать количество обращений граждан.

Приёмы, ТОС и наказы

– Вы часто проводите приёмы граждан. С какими проблемами приходят люди и где депутат может быть наиболее эффективен?

– Люди приходят с самыми разными просьбами – излить душу, пожаловаться. В начале года было много обращений по несвоевременному вывозу мусора на конкретных улицах – направили в службы, город отреагировал, и проблему решили. Также жалуются на плохое освещение дворов и на брошенный автотранспорт – так называемые «подснежники», которых становится особенно много весной и осенью.

Что касается взаимодействия, то одной из самых действенных форм считаю создание ТОС. В прошлом созыве было мало заявок, а сейчас мы наблюдаем настоящий всплеск активности: люди хотят видеть, куда идут деньги, и сами участвовать в благоустройстве. Но здесь есть и шероховатости – например, после благоустройства нужно решить, кто будет обслуживать новую площадку: управляющая компания или сами жильцы.

– То есть депутат в этом процессе – больше модератор?

– Это зависит от разъяснительной работы депутата в своём округе. Наши депутаты действительно знают все проблемы. Вся информация стекается в один реестр. Администрация имеет доступ к этим спискам, и мы расставляем приоритеты – где-то срочно нужен ремонт дорог, где-то – благоустройство. Ради псковичей мы и работаем, чтобы им было комфортно.

Помощь врачам и поддержка СВО

– Вы проводите много встреч с медицинским сообществом. С чем связан такой интерес? Что удаётся узнать и решить?

– Проблемы в медицине известны всем: очереди, запись к врачу за несколько недель, закрытые ФАПы в сёлах. Недавно мы с коллегой Антоном Минаковым встретились с главным врачом Псковской детской областной клинической больницы Евгением Васильевым. И он назвал коренную проблему – нехватку специалистов.

Оказывается, наш медицинский институт ПсковГУ не в полной мере ориентирован на нужды региона. В этом году, например, на бесплатное прохождение ординатуры в педиатрии было выделено всего три места, а в терапии – одно! При том что педиатрия – одна из самых востребованных специальностей. Мы это услышали от главврача, и наша задача – донести эту информацию до тех, кто принимает решения.

Но есть и позитив. Евгений Сергеевич рассказал, что после его назначения в больнице провели серьёзную работу: удалось сократить время ожидания приёма у ряда врачей и выстроить систему подготовки новых кадров, чтобы заменить тех, кто скоро уйдёт на пенсию.

– В вашем графике есть и помощь участникам СВО. Это тоже часть депутатской работы?

– Да, это наша общая обязанность. Регулярно проходят сборы гуманитарной помощи. В ноябре, например, мы с волонтёрами «Надёжного тыла» формировали и доставляли на передовую «Ниву», маскировочные сети и многое другое. Последний груз для бойцов был доставлен в конце апреля. Хочу выразить благодарность волонтёрам и неравнодушным жителям – без их помощи ничего бы не состоялось. Бойцы рискуют жизнями ради страны, и наша задача – поддерживать их как морально, так и материально.

Елена Иванова