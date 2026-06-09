Около 60 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные квитанции за газ

17:59, 09 июня 2026, ПАИ

Около 60 тысяч абонентов в Псковской области отказались от бумажных платёжных документов за газ в пользу электронных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Псков».

Электронная квитанция приходит на адрес электронной почты сразу после формирования. Её можно в любой момент открыть с телефона или компьютера, а при необходимости – распечатать. Получить документ можно также в личном кабинете.

Как отметили в компании, переход на цифровой формат помогает сократить использование бумаги и сохранять природные ресурсы.

Чтобы получать электронные квитанции, абоненту необходимо оставить заявку в личном кабинете, направить обращение на электронную почту prg@pskovregiongaz.ru или обратиться в клиентский центр. В заявке нужно указать лицевой счёт или адрес поставки газа, а также электронную почту для получения документов.

«Выбирая электронную квитанцию, наши абоненты напрямую приносят пользу экосистеме. Кроме того, цифровой счёт обладает практическими преимуществами: он приходит мгновенно, хранится в личном кабинете, и его невозможно потерять. Это быстро, удобно и надёжно», – отметил заместитель генерального директора компании по реализации газа Алексей Фёдоров.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228.