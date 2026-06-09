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Общество

«Свечу памяти» приглашают зажечь онлайн жителей Псковской области

Онлайн-акция «Свеча памяти» стартует по всей России 10 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Иллюстрация предоставлена организаторами

В День памяти и скорби, 22 июня, на сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война.

Для участия достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Свеча появится на интерактивной «Карте памяти», и участники смогут увидеть, сколько людей в регионе сказали «я помню». На платформе акции также можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов.

На сайте акции есть раздел «22 июня в историях» с видеоисториями о Великой Отечественной войне. О ней расскажут её участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей.

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