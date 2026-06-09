Представители надзорных ведомств провели приём участников СВО и членов их семей в Псковской области

20:00, 09 июня 2026, ПАИ

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области прошёл совместный приём граждан. Его провели прокурор Псковской области Андрей Мошков и военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Представители надзорных ведомств встретились с участниками СВО, с членами их семей, а также с близкими погибших и пропавших без вести бойцов. В приёме участвовали жители Псковского, Куньинского, Печорского, Островского, Стругокрасненского муниципальных округов и города Пскова. Всего было рассмотрено около 30 обращений.

Обратившиеся получили консультации по широкому кругу вопросов: от денежных выплат и льгот до решения бытовых сложностей. Среди актуальных тем – установление статуса пропавших без вести и взаимодействие с воинскими частями, вопросы ЖКХ и технического присоединения к инженерным сетям, восстановление утраченных документов, взаимодействие с налоговыми органами, вопросы прохождения службы.

Такие мероприятия в филиале фонда проводятся ежеквартально – они помогают оперативно реагировать на обращения и находить решения в самых разных жизненных ситуациях.

«Сотрудничество с областной и гарнизонной прокуратурой – важный элемент нашей работы. Совместные личные приёмы на нашей площадке позволяют оперативно реагировать на проблемы участников СВО и их семей, обеспечивать надёжную защиту их прав и интересов. Выражаю искреннюю благодарность прокурорам за профессионализм, чуткость и готовность вникать в каждую ситуацию. Вместе мы делаем всё возможное, чтобы ветераны и их близкие чувствовали заботу и могли уверенно смотреть в будущее», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.