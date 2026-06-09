Уроки безопасности проводят псковские газовики для школьников в летние каникулы

19:52, 09 июня 2026, ПАИ

Первое открытое занятие по газовой безопасности для учеников начальных классов лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова в Пскове провели специалисты компаний «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» в рамках летней кампании. Мероприятие состоялось на базе детской экологической библиотеки «Радуга» в ходе акции «Безопасное лето», сообщили ПАИ в пресс-службе компаний.

Около 30 юных псковичей узнали о происхождении и свойствах природного газа, об особенностях работы газовой отрасли и о востребованных профессиях. Основной акцент был сделан на правилах эксплуатации бытовых газовых приборов и на алгоритме действий при возникновении нештатных ситуаций. Для закрепления материала детям показали обучающие мультфильмы и организовали командную викторину.

Особое значение в процессе обучения уделяется всероссийскому порталу «Безопасный газ», созданному по инициативе компании «Газпром межрегионгаз». Герои портала – Красная Шапочка, Серый Волк и Бабушка – помогают ребятам получить необходимые знания и навыки.

Как уточнили в пресс-службе компаний, в течение 2025/2026 учебного года специалисты провели в Псковской области 36 уроков безопасного использования газа. В них приняло участие более 850 детей.

Кроме того, около шести тысяч школьников в регионе изучили правила безопасного пользования газом в быту самостоятельно с помощью классных руководителей. Это происходило в рамках подготовки к этапам 22-го областного конкурса МЧС «Я и пожарная безопасность». В каждой школе в Псковской области были созданы дружины юных пожарных, которые не только изучали правила пожарной, электробезопасности, безопасности на воде и при пользовании газом, но и вели информационную работу со сверстниками и населением.

«Цель наших занятий – сформировать у детей ответственное отношение к безопасному использованию газа и воспитать грамотных потребителей. Чтобы газ приносил только пользу и комфорт, необходимо не только знать, но и соблюдать правила безопасности. Поэтому мы проводим обучающие уроки со школьниками не только в течение учебного года, но и во время каникул», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.