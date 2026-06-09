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Общество

Правоохранители устанавливают личность выбросившего груду строительного мусора на Орлецовской набережной в Пскове

Житель Пскова вынес на контейнерную площадку на Орлецовской набережной в Пскове оставшийся от разборки его дома строительный мусор. Отходы брошены вдоль проезжей части на общей территории микрорайона. Виновнику придётся возместить материальный ущерб, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Борис Елкина в MAX

Устанавливается личность виновника, компетентные органы уже готовят документы для привлечения его к ответственности.

«Уважаемые псковичи, я напоминаю, что такие действия незаконны. Если на вашем участке или в квартире нужно утилизировать строительный мусор, то вы должны заказать специальный контейнер у организации, которая занимается вывозом мусора», – обратился к псковичам Борис Елкин.

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