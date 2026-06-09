Нацпарк «Себежский» открыл сезон туров выходного дня

21:00, 09 июня 2026, ПАИ

Национальный парк «Себежский» открывает сезон туров выходного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе нацпарка.

Посетителям доступны программы продолжительностью от нескольких часов до трёх дней с размещением в палатках или домиках на территории парка и за его пределами.

Гости могут стать участниками программы «Заповедный вечер», включающей занятие в визит‑центре Себежа и трекинг по экотропам. Ещё одна программа называется «Бёрдвотчинг и вечер про дрова» (два дня). Она включает экспедицию с наблюдением за птицами, пикник и экскурсию в Музей дров.

Также все желающие могут попасть на экскурсию в «Школу партизанского мастерства», воспользовавшись программой «Заповедный дозор: партизанский лайфхак».

Мероприятия платные.