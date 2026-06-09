Нацпарк «Себежский» открыл сезон туров выходного дня
Национальный парк «Себежский» открывает сезон туров выходного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе нацпарка.
Посетителям доступны программы продолжительностью от нескольких часов до трёх дней с размещением в палатках или домиках на территории парка и за его пределами.
Гости могут стать участниками программы «Заповедный вечер», включающей занятие в визит‑центре Себежа и трекинг по экотропам. Ещё одна программа называется «Бёрдвотчинг и вечер про дрова» (два дня). Она включает экспедицию с наблюдением за птицами, пикник и экскурсию в Музей дров.
Также все желающие могут попасть на экскурсию в «Школу партизанского мастерства», воспользовавшись программой «Заповедный дозор: партизанский лайфхак».
Мероприятия платные.
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