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Общество

Нацпарк «Себежский» открыл сезон туров выходного дня

Национальный парк «Себежский» открывает сезон туров выходного дня, сообщили ПАИ в пресс-службе нацпарка.

Посетителям доступны программы продолжительностью от нескольких часов до трёх дней с размещением в палатках или домиках на территории парка и за его пределами.

Гости могут стать участниками программы «Заповедный вечер», включающей занятие в визит‑центре Себежа и трекинг по экотропам. Ещё одна программа называется «Бёрдвотчинг и вечер про дрова» (два дня). Она включает экспедицию с наблюдением за птицами, пикник и экскурсию в Музей дров.

Также все желающие могут попасть на экскурсию в «Школу партизанского мастерства», воспользовавшись программой «Заповедный дозор: партизанский лайфхак».

Мероприятия платные.

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