Великолукских спасателей отметили медалями ко Дню России

23:17, 09 июня 2026, ПАИ

Великолукские спасатели получили награды ко Дню России. Торжественное мероприятие прошло в Великих Луках сегодня, 9 июня, в преддверии Дня России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С приветственным словом выступил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он поздравил специалистов, чья деятельность вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

‍Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин также обратился к присутствующим. Он особо выделил, что главная миссия спасателей – быть всегда наготове, чтобы прийти на помощь в нужный момент.

«Наша служба сейчас нужна стране», – подчеркнул руководитель, добавив, что на сотрудников МЧС России рассчитывают люди во всей области.

В рамках торжественного мероприятия было проведено награждение. Отличившимся специалистам были вручены медали МЧС России, нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области. Также благодарности получили учащиеся высших и средних учебных заведений Великих Лук. Всего было отмечено 119 человек.