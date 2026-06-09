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Общество

Великолукских спасателей отметили медалями ко Дню России

Великолукские спасатели получили награды ко Дню России. Торжественное мероприятие прошло в Великих Луках сегодня, 9 июня, в преддверии Дня России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

С приветственным словом выступил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он поздравил специалистов, чья деятельность вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

‍Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин также обратился к присутствующим. Он особо выделил, что главная миссия спасателей – быть всегда наготове, чтобы прийти на помощь в нужный момент.

«Наша служба сейчас нужна стране», – подчеркнул руководитель, добавив, что на сотрудников МЧС России рассчитывают люди во всей области.

В рамках торжественного мероприятия было проведено награждение. Отличившимся специалистам были вручены медали МЧС России, нагрудные знаки, почётные грамоты и благодарности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области. Также благодарности получили учащиеся высших и средних учебных заведений Великих Лук. Всего было отмечено 119 человек.

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