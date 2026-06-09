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Общество

Штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы одобрила Госдума

Депутаты Государственной Думы одобрили во втором и третьем чтениях инициативу, предусматривающую наложение штрафов до 700 тысяч рублей на владельцев российских сайтов за несоблюдение правил авторизации пользователей. В частности, это касается использования зарубежных сервисов и иностранных электронных адресов для входа.

Законопроект вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью (13.56), которая определяет ответственность за нарушение владельцами сайтов с рекомендательными системами требований закона к их функционированию.

В частности, речь идёт о применении этих систем на сайтах и цифровых платформах без предварительного уведомления пользователей. Размер штрафов составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юридических лиц, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Также закон устанавливает административную ответственность для операторов связи за нарушение требований при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающими безопасность России, в рамках установки систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

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