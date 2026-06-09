Вывоз 50 кошек и собак из Псковской области проконтролировали инспекторы

23:48, 09 июня 2026, ПАИ

С 1 января по 31 мая 2026 года инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз из Псковской области за границу 50 животных-компаньонов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

География путешествий 38 собак и 12 кошек охватила 11 стран мира: Эстонию, Латвию, Литву, Абхазию, Германию, Кипр, Польшу, Сербию, Великобританию, Францию и Швейцарию.

Специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Как сообщили в ведомстве, особое внимание уделяется идентификации животных (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител (при необходимости).