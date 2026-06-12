Закон о лишении свободы за подделку справок об опасных заболеваниях подписал Владимир Путин

16:44, 12 июня 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий наказание за подделку справок о нераспространении опасных заболеваний.

Закон устанавливает, что за фальсификацию документов о наличии или отсутствии опасных болезней, представляющих угрозу для окружающих, предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет. Об этом пишут «Известия».

В частности, за подделку медицинской справки злоумышленнику может грозить до четырёх лет лишения свободы. Если же в поддельной справке указано отсутствие инфекционного заболевания, срок наказания может быть увеличен до пяти лет. За преступления, совершённые организованной группой и приведшие к массовому заражению людей или к другим серьёзным последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.