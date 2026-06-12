Псковские юные художники представили регион на международном пленэре-конкурсе в Белоруссии

17:34, 12 июня 2026, ПАИ

Юные художницы из Пскова достойно представили город на международном пленэре-конкурсе в Белоруссии, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

XV Международный пленэр-конкурс юных художников «Палитра Придвинья» прошёл в Новополоцке. В юбилейном творческом форуме приняли участие 36 юных художников из 16 городов Беларуси и России.

Детскую художественную школу Пскова на конкурсе представили учащиеся Диана Сенченко Диана и Злата Зейкина. Сопровождала участниц директор школы Инна Лялина, которая также вошла в состав жюри конкурса.

Помимо выполнения конкурсных заданий, ребята участвовали в насыщенной культурно-образовательной программе. Юные художники посетили исторические и духовные достопримечательности Полоцка – Софийский собор, Свято-Богоявленский собор и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где познакомились с уникальными фресками XIII века. Также для участников конкурса провели мастер-класс по искусству батика.