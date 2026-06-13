Обращать внимание на погоду советует сегодня народный календарь

09:05, 13 июня 2026, ПАИ

Еремей Распрягальник наступил по народному календарю сегодня, 13 июня, пишет calend.ru.

В этот день почитали святого Ерма, одного из семидесяти апостолов. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Он столкнулся с многочисленными гонениями со стороны язычников во время проповеди Евангелия и страданиями, но завершил свою жизнь мирно.

14 мая, когда начинался посев, народ отмечал день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев завершался, приходил день Еремея Распрягальника. Говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает»; «Распрягальник – севу край, коня распрягай».

Существовала традиция прислушиваться к кукушке: если она часто и громко кукует, это предвещало хорошую погоду. Однако к моменту, когда кукушка начинала куковать, все семена должны были быть посеяны, в противном случае приходилось ожидать неурожайного года.

Предки также обращали внимание на погодные условия: дождь в этот день предсказывал бедный урожай.