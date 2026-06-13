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Общество

Главные правила использования газа назвали в МЧС

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал частью повседневной жизни, но чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, подчеркнули в ведомстве.

Фото: ПАИ

Специалисты советуют приобретать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно проверять его, следить за состоянием вентиляционных каналов и содержать плиту в чистоте.

В МЧС также перечислили, что запрещается при использовании газа в быту. Нельзя эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки, оставлять их включёнными без присмотра (за исключением оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции), использовать газовую плиту для обогрева помещения, допускать к ней детей и лиц, не знакомых с правилами безопасности. Запрещается самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование, а также располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.

При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа следует незамедлительно обращаться в газовую службу по телефону 104.

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