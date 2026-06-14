Провести вечер с любимым человеком советует сегодня народный календарь

09:23, 14 июня 2026, ПАИ

Раннехристианского мученика, святого Иустина Философа (он же Иустин Римский, Иустин Великий) чествует православная церковь сегодня, 14 июня, пишет calend.ru. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб в Риме, когда проповедовал Священное Писание.

В день святого Устина (Иустина) на Руси внимательно следили за рассветом. Если небо оказывалось ясным и солнечные лучи свободно озаряли поля, это сулило богатый урожай густой ржи. Если утром шёл дождь, то это предвещало добрый урожай конопли и льна.

У девушек в этот день были особые обычаи. Чтобы избавиться от надоедливого поклонника, красавица срывала ветку ивы и втыкала её между собственным следом и следом нелюбимого. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня: считалось, что тогда в жизни будет семейное счастье.