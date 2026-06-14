Провести вечер с любимым человеком советует сегодня народный календарь
Раннехристианского мученика, святого Иустина Философа (он же Иустин Римский, Иустин Великий) чествует православная церковь сегодня, 14 июня, пишет calend.ru. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб в Риме, когда проповедовал Священное Писание.
В день святого Устина (Иустина) на Руси внимательно следили за рассветом. Если небо оказывалось ясным и солнечные лучи свободно озаряли поля, это сулило богатый урожай густой ржи. Если утром шёл дождь, то это предвещало добрый урожай конопли и льна.
У девушек в этот день были особые обычаи. Чтобы избавиться от надоедливого поклонника, красавица срывала ветку ивы и втыкала её между собственным следом и следом нелюбимого. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня: считалось, что тогда в жизни будет семейное счастье.
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