Розыск детей из Великих Лук продолжается

11:34, 14 июня 2026, ПАИ

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведут работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних.

В Великих Луках 29 января 2007 года неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции принимают круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).