Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Розыск детей из Великих Лук продолжается

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами ведут работу по раскрытию тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних.

В Великих Луках 29 января 2007 года неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции принимают круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июня 2026

Инсталляцию со слоганом «Россия начинается здесь» установили в центре Пскова
14 июня 2026

Борис Елкин поделился историей доходного дома Карла Гельдта в Пскове
14 июня 2026

Михаил Ведерников поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
14 июня 2026

В Порховском районе зацвело знаменитое маковое поле
14 июня 2026

День донора крови отмечают в мире
14 июня 2026

В Роскачестве дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура
14 июня 2026

Фестиваль «Исаборг» завершается в Изборске
14 июня 2026

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...