Назван средний возраст российского донора

16:29, 14 июня 2026, ПАИ

Средний возраст донора в стране составляет 38 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Там также уточнили, что самый молодой донор – 18-летний гражданин, причём некоторые люди впервые сдают кровь именно в день своего совершеннолетия.

Ежегодно, по данным ведомства, звание «Почётный донор России» получают более 21 тысячи человек. В 2025 году этот нагрудный знак был вручён 23,6 тысячи доноров.

Всемирный день донора крови традиционно отмечается 14 июня, а национальный день донора в России отмечают ежегодно 20 апреля.