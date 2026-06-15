Аналог культовых «Червяков» создают в России

10:15, 15 июня 2026, ПАИ

Московская студия SKIF Entertainment, известная по серии «Петька и Василий Иванович», разрабатывает пошаговую артиллерийскую игру «Ангелы силы» (Angel Power) – аналог легендарной франшизы Worms («Червяки»). Вместо привычных вооружённых червей игрокам предстоит управлять командами фей, волшебниц, скелетов и некромантов, пишет газета «Известия».

По словам генерального продюсера проекта Вячеслава Письменного, базовая механика сохранится, но в качестве оружия персонажи будут использовать магические способности, заклинания и артефакты. Ключевые отличия от Worms – полноценные сюжетные кампании, длинные скроллируемые уровни и кооперативное прохождение.

Создатели рассчитывают превратить Angel Power в полноценную франшизу. Помимо стартовой трилогии («Магия», «Война» и «Пришельцы»), рассматриваются дополнения, посвящённые пиратам, динозаврам, древнегреческим мифам, ниндзя и полицейским.