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Общество

18 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 8 по 14 июня. Изъято 18 единиц оружия и 68 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через «Госуслуги».

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