В Пскове за торговлю данными абонентов житель Ставропольского края получил условный срок

12:07, 15 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор уроженцу Ставропольского края, признанному виновным в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.

Как установили следствие и суд, мужчина незаконно получил доступ к базе данных одного из мобильных операторов, содержащей сведения о телефонных соединениях нескольких абонентов.

Фигурант ознакомился с информацией о входящих и исходящих звонках, включая даты, время и продолжительность соединений. В дальнейшем, действуя из корыстных побуждений, он передал полученные сведения неустановленному пользователю мессенджера Telegram.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

По решению суда ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.