Жителя Опочецкого района подозревают в браконьерстве

14:46, 15 июня 2026, ПАИ

В Опочецком районе сотрудники полиции совместно с представителями службы рыбоохраны выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушение было зафиксировано 11 июня в ходе рейдовых мероприятий на озере Долгое вблизи деревни Лахово. По предварительным данным, 44-летний местный житель осуществлял незаконный вылов рыбы с использованием сетей.

В числе добытых водных биоресурсов оказались окуни, плотва, караси и лини. Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается.

Для определения всех обстоятельств произошедшего назначена необходимая экспертиза. У предполагаемого нарушителя изъяты рыболовные сети, лодка с мотором и улов.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.