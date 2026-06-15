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Происшествия

Более 30 нетрезвых водителей задержали на дорогах Псковской области за неделю

С 8 по 14 июня сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 1 086 административных правонарушений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковской области выявили 36 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, при этом шесть водителей наказаны за повторное правонарушение.

Всего в регионе зарегистрировали 18 ДТП, в результате которых 21 человек получил травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

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