Четыре тонны корма для кошек без документов попытались ввезти через Псковскую область

21:58, 15 июня 2026, ПАИ

Инспектор регионального управления Россельхознадзора провёл на российско-белорусской границе РФ в Псковской области ветеринарный контроль партии полнорационного диетического корма для взрослых кошек с почечной недостаточностью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что партию кошачьего корма весом четыре тонны ввезли с территории Белоруссии без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар вернули обратно.