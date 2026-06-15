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Общество

Четыре тонны корма для кошек без документов попытались ввезти через Псковскую область

Инспектор регионального управления Россельхознадзора провёл на российско-белорусской границе РФ в Псковской области ветеринарный контроль партии полнорационного диетического корма для взрослых кошек с почечной недостаточностью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что партию кошачьего корма весом четыре тонны ввезли с территории Белоруссии без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

Перемещение груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар вернули обратно.

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