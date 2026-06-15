Кого комары кусают чаще остальных, рассказала эксперт

23:23, 15 июня 2026, ПАИ

Одни люди подвергаются укусам комаром значительно чаще, чем другие. Причины, почему это происходит, перечислила врач-педиатр Наталья Березкина.

В интервью «Известиям» она рассказала, что генетика играет важную роль в привлекательности человека для комаров. Исследования показывают, что наследственные факторы на 62–83 % определяют, насколько человек интересен этим насекомым. Комары воспринимают человека как источник тепла и химических сигналов, и укус происходит, когда их биологические механизмы поиска добычи совпадают с характеристиками человеческого организма.

Специалист отметила, что комаров особенно привлекают люди с активным обменом веществ. К ним относятся спортсмены после интенсивных тренировок, беременные женщины и люди с крупным телосложением. Они выделяют больше тепла и углекислого газа, который является важным ориентиром для насекомых.

«Не менее значимы запах тела, состав пота и микрофлора кожи. Комаров привлекают аммиак, молочная и мочевая кислоты, выделяющиеся с потом. Однако ключевую роль часто играет индивидуальный набор бактерий на коже. Они преобразуют выделения организма в летучие соединения, создавая уникальный запах, который может быть особенно привлекательным для комаров», – пояснила эксперт.

Также существует мнение, что группа крови влияет на частоту укусов. Некоторые исследования показывают, что люди с первой группой крови чаще становятся мишенью для насекомых. Однако специалисты подчёркивают, что этот фактор менее значим по сравнению с объёмом выдыхаемого углекислого газа, скоростью обмена веществ и особенностями микрофлоры кожи.