Эксперт объяснил всплеск интереса к кнопочным телефонам в России

08:07, 16 июня 2026, ПАИ

В России растет спрос на кнопочные телефоны. По итогам первого квартала 2025 года их продажи увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты связывают эту тенденцию с распространением цифровой усталости и стремлением пользователей сократить время, проводимое в интернете и социальных сетях, пишет «Техносовет».

Согласно исследованию Hate Agency за 2026 год, признаки цифровой усталости испытывают 73% россиян. Почти половина респондентов (49%) считают полезным хотя бы на сутки полностью отказаться от использования гаджетов.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что сегодня кнопочный телефон все чаще воспринимается не как устаревшее устройство, а как способ контролировать собственное внимание. По его словам, интерес к таким устройствам отражает желание людей снизить зависимость от бесконечного потока контента и алгоритмов социальных платформ.

При этом говорить о массовом отказе от цифровых сервисов пока рано. Так, в первом квартале 2026 года среднесуточная аудитория социальной сети VK увеличилась на 9 млн пользователей по сравнению с прошлым годом и приблизилась к отметке 88 млн человек. Кроме того, общее время, которое пользователи проводят в сервисах компании, выросло на 29%.

По мнению Якубовича, происходящие изменения свидетельствуют не о снижении интереса к интернету, а о смене моделей потребления цифрового контента. Молодые люди продолжают активно пользоваться онлайн-сервисами, но стремятся выстраивать более здоровые отношения с технологиями. Так, среди пользователей в возрасте от 18 до 25 лет, удаливших свои аккаунты, 28% сделали это в рамках практики цифровой гигиены, а не ради полного ухода из Сети.

Психолог Ольга Романив подчеркнула, что цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы. В свою очередь, психолог Артур Вафин считает, что одних временных ограничений недостаточно — необходимо развивать культуру осознанного потребления информации. Яков Якубович также отметил, что представители поколения Z не отказываются от интернета, а стремятся пользоваться им более осмысленно. По его мнению, ключевую роль в этом процессе играют цифровая грамотность и критическое мышление.