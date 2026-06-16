Колорадский жук выработал иммунитет к инсектицидам: как спасти урожай картофеля

08:27, 16 июня 2026, ПАИ

Дачники все чаще сталкиваются с проблемой нашествия колорадского жука. По словам садоводов, привычные методы защиты картофеля перестают давать прежний результат, а вредитель появляется даже на участках, где клубни были обработаны современными инсектицидами, пишет 1obl.ru.

Жители Долгодеревенского рассказывают, что раньше предпосадочная обработка надежно защищала посадки на протяжении всего сезона. Однако в прошлом году жуки появились на обработанных грядках уже в августе, а в нынешнем сезоне их заметили еще в июне. В результате многим снова приходится собирать вредителей вручную.

Специалисты объясняют, что одной обработки зачастую недостаточно. Препараты защищают прежде всего от личинок, выходящих из почвы, но не могут предотвратить появление взрослых жуков, которые прилетают с соседних участков и откладывают яйца на листьях картофеля.

Дополнительную сложность создает способность колорадского жука быстро приспосабливаться к химическим средствам защиты. Благодаря высокой генетической изменчивости насекомое постепенно вырабатывает устойчивость к инсектицидам, снижая эффективность привычных препаратов.

Кладки яиц вредителя располагаются на нижней стороне листьев, поэтому при опрыскивании действующее вещество не всегда попадает в места их скопления. Кроме того, взрослые особи способны преодолевать значительные расстояния и заселять новые территории. Даже после обработки участка через несколько дней на нем могут появиться новые жуки.

Колорадский жук питается не только картофелем, но и другими культурами семейства пасленовых – томатами, баклажанами, перцем, а также некоторыми сорняками. Это позволяет вредителю сохранять кормовую базу даже при сокращении численности на отдельных участках. Часть взрослых особей зимует глубоко в почве и способна пережидать неблагоприятные условия в течение нескольких лет.

Эксперты подчеркивают, что наиболее эффективным остается комплексный подход. Для защиты урожая рекомендуется соблюдать севооборот, регулярно осматривать посадки, сочетать инсектициды с агротехническими и народными методами. В частности, положительный эффект может дать опудривание растений древесной золой каждые две недели. При высокой численности вредителя обработки по листу советуют повторять через 7–10 дней, а при необходимости не отказываться и от ручного сбора жуков и личинок.