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Общество

Псковские полицейские просят о помощи в поиске пропавшей женщины

Сотрудники УМВД России по Псковской области продолжают розыск 56-летней Антонины Афанасьевой, которая пропала в Пскове 30 октября 2021 года. Местонахождение женщины до сих пор не установлено, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавшая уроженка деревни Молево Красногородского района проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. Она ростом 164 сантиметра, у неё худощавое телосложение, лицо овальной формы, короткие чёрные волосы, карие глаза.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обращаться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД), а также 102 или 112.

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