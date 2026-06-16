Факт фиктивной регистрации выявили в Себежском районе
Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в мае этого года 53-летняя жительница посёлка Идрица зарегистрировала в одной из деревень Себежского района гражданина без его фактического пребывания по месту регистрации.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.
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