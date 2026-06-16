Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Военную академию Росгвардии

10:24, 16 июня 2026, ПАИ

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства. Вуз проводит обучение курсантов на трёх факультетах: военно-политической работы, командном и артиллерийском.

Принятых в академию курсантов зачисляют на действительную военную службу, их обеспечивают всеми видами довольствия. Курсанты проживают на территории вуза.

Окончившие первый курс заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляют каникулы: летом – 30 дней, зимой – две недели.

Выпускников академии назначают в подразделения, которые обеспечивают охрану важных государственных объектов, общественную безопасность и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте академии, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.