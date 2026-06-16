Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эффективные способы защиты от клещей назвали в МЧС

С наступлением тёплого сезона, когда жители проводят выходные в лесах, на дачных участках и в деревнях, возрастает риск укусов клещей. О мерах предосторожности напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

При выходе на природу рекомендуется надевать светлую или однотонную одежду, которая делает насекомых более заметными. Брюки следует заправлять в сапоги или носки, верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать специальными средствами от клещей. В период активности эктопаразитов аналогичными средствами нужно обрабатывать домашних животных.

Не следует садиться или ложиться на траву. После возвращения из леса требуется снять одежду и тщательно осмотреть её и тело на наличие клещей, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2026 году зарегистрирован 15 марта, а в 2025 году – 10 марта. Ранее эпидемиолог рассказала, что делать при укусе клеща и как защититься от клещевого энцефалита. По словам эксперта, каждый седьмой исследованный в Псковской инфекционной больнице клещ заражён боррелиями.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Больше, чем путешествие: псковские школьники могут бесплатно отправиться в поездку по региону
16 июня 2026

Аферисты подменяют номера СК России: в ведомстве объяснили, как действовать
16 июня 2026

Псковские моржи покорили Хуанхэ: спортсмены совершили заплыв в легендарной китайской реке
16 июня 2026

Воспитанники детской школы искусств создали иллюстрации к книге об оккупации Пскова
16 июня 2026

Поездка за экстримом: псковский пловец оценил плацкарт в китайском поезде
16 июня 2026

Чек-лист: полезные советы от «Почты России» для уезжающих в отпуск псковичей
16 июня 2026

Фермеры оценили риски для урожая в Псковской области
16 июня 2026

Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...