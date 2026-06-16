В Псковской области выбрали победителей конкурса грантов для малого агробизнеса

11:17, 16 июня 2026, ПАИ

В министерстве сельского хозяйства Псковской области состоялось заседание комиссии по отбору проектов на предоставление грантов в форме субсидий для поддержки приоритетных направлений малого агробизнеса. По итогам конкурсного отбора определены шесть победителей, которые получат государственную поддержку на развитие своих хозяйств, сообщили ПАИ в ведомстве.

Один из грантов будет направлен на развитие молочного скотоводства в Куньинском районе. Еще один проект поддержан в сфере овцеводства в Новоржевском районе.

Четыре гранта получат фермерские хозяйства, реализующие проекты в области овощеводства, садоводства и ягодоводства. Они будут реализованы на территориях Псковского, Великолукского, Печорского и Гдовского районов.

Как отметили в региональном минсельхозе, грант на развитие фермерского хозяйства позволяет начинающим и действующим сельхозпроизводителям получить финансовую поддержку на создание и расширение бизнеса.

Согласно условиям программы, получатели грантов обязаны вести хозяйственную деятельность не менее пяти лет, регулярно предоставлять отчетность в министерство сельского хозяйства Псковской области, а также выполнять установленные показатели эффективности. В частности, речь идет о создании новых рабочих мест и увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции.