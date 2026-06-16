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Общество

В Росгвардии рассказали, что делать при потере оружия

Владелец утраченного ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения должен незамедлительно сообщить об этом в Росгвардию для организации розыска и предотвращения использования оружия злоумышленниками, напомнили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

При обнаружении чужого оружия необходимо как можно быстрее сообщить о находке в правоохранительные органы, например по телефону 112.

Утрата гражданского оружия из-за нарушения требований закона влечёт административную ответственность – штраф до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Сокрытие факта утраты оружия может повлечь уголовную ответственность. За небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим человеком и привело к смерти людей или иным тяжким последствиям, предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

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