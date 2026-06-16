Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В МВД назвали способы защиты дачных домов от краж

Что необходимо предпринять жителям Псковской области для предупреждения дачных краж, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Самый надёжный способ – установка охранной и тревожной сигнализации. Если это невозможно, владельцам советуют соблюдать ряд правил.

Ценные вещи, деньги и документы не следует оставлять на даче. Их лучше увезти в город или передать на хранение соседям, которые постоянно живут в населённом пункте. Доступ посторонних в дом рекомендуется максимально затруднить: установить надёжные двери со сложными замками и решётки на окна.

Полицейские советуют чаще посещать участок, так как по внешним признакам воры быстро определяют, что хозяева бывают редко. Также стоит попросить соседей присматривать за домом и сразу сообщать о происшествиях. При потере ключей необходимо срочно заменить замки. Желательно оборудовать дом средствами видеонаблюдения.

На общих собраниях садоводов полезно регулярно обсуждать вопросы сохранности имущества и коллективно принимать профилактические меры, в том числе организовывать дежурства. При появлении подозрительных лиц следует незамедлительно звонить в полицию по телефону 102 или 112. Если кража произошла, до приезда следственно-оперативной группы нельзя заходить в помещение и трогать вещи, чтобы не повредить следы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Псковской области не хватает ещё 2,5 тысяч отельных номеров
16 июня 2026

Золотой урожай: три награды за сохранение наследия завоевала Псковская область на архитектурном конкурсе
16 июня 2026

Бронирование отелей в Псковской области увеличилось на 37%
16 июня 2026

Бизнес-фесты Сбера проходят в России
16 июня 2026

Первый межрегиональный маршрут со статусом национального появится в Псковской области
16 июня 2026

«Билайн» запустил умный поиск в мобильном приложении
16 июня 2026

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития
16 июня 2026

Финалисты конкурса «Псковская область. По страницам истории» отправятся в двухдневный тур

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...