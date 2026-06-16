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Общество

19 выездов совершила псковская аварийно-спасательная служба за неделю

19 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 8 по 14 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях.

В результате поисковых работ в природной среде спасли двух человек.

Из общего числа выездов 11 пришлись на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, один – на идентификацию взрывоопасного предмета, один – на поиск людей в природной среде, один выезд признан ложным, ещё пять занесены в категорию прочих.

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