Бизнес-фесты Сбера проходят в России

15:44, 16 июня 2026, ПАИ

Бизнес-фесты для предпринимателей от Сбера проходят по всей России. Первое мероприятие состоялось 21 мая в Ростове-на-Дону, до конца ноября фестивали охватят 26 городов – от Владивостока до Калининграда, сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Главная тема 2026 года – «Устойчивость бизнеса». Спикеры деловой программы рассказывают, как сохранить стабильность компании, баланс в отношениях с командой и партнёрами, а также стабильность в прибыли.

На сегодняшний день фестивали уже прошли в Барнауле (28 мая), Владивостоке (2 июня), Уфе (4 июня) и Московской области (10 июня). Ближайшие мероприятия состоятся в Кемерове (18 июня), Санкт-Петербурге (24 июня) и Хабаровске (30 июня). До конца ноября бизнес-фесты также пройдут в Волгограде, Минеральных Водах, Туле, Казани, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Калининграде, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже, Самаре, Перми, Тюмени, Саратове и Москве.

Среди участников деловой программы – Илья Авербух, Евгений Коган, Игорь Стоянов, Александр Умаров и другие известные предприниматели и эксперты. В Уфе перед гостями выступила Ляйсан Утяшева, в Санкт-Петербурге выступит Ксения Собчак.

Формат фестиваля предполагает насыщенную программу: участники могут задать вопросы известным предпринимателям, пообщаться со спикерами и разобрать актуальные бизнес-кейсы вместе с экспертами. На каждом мероприятии проходят нетворкинг-сессии для поиска единомышленников, клиентов и партнёров.

На стендах Сбера партнёры фестиваля предлагают полезные продукты и сервисы, помогают подключить нужные опции и рассказывают о выгодных условиях для устойчивого ведения бизнеса.

Всю информацию о площадках, спикерах и датах проведения можно найти на сайте мероприятия.

«В любое время предпринимателю важно не просто получить информацию, но и почувствовать поддержку. Найти того, кто прошёл через трудности, переживает те же сложности сейчас, и не остаться в одиночестве со своими задачами. Устойчивость рождается из человеческих связей, и наша цель – создать для этого пространства по всей России. Бизнес-фесты от Сбера полезны действующим предпринимателям, самозанятым и тем, кто только думает начать своё дело, чтобы уверенно двигаться к своим целям», – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.