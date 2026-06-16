В микрорайоне Шабаново в Пскове планируют обустроить пешеходный переход и установить знаки

17:32, 16 июня 2026, ПАИ

Для повышения безопасности дорожного движения в псковском микрорайоне Шабаново реализуют комплекс мер, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале на платформе MAX по итогам заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В числе запланированных мероприятий – установка необходимых дорожных знаков и демонтаж неактуальных.

Кроме того, на пересечении улиц Войсковой и Нововойсковой обустроят пешеходный переход. Также будет введено одностороннее движение на участке от перекрёстка Войсковой и Нововойсковой до храма Успения.

«Все эти меры направлены на упорядочение движения и снижение аварийности в данном районе», – отметил Борис Елкин.