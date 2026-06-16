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Происшествия

Обвиняемого в мошенничестве на сотни тысяч рублей арестовали в Псковской области

Островский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Оренбурга, обвиняемому в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».

По данным следствия, в июне неизвестные злоумышленники связались с жителем Островского района по телефону и убедили его, что его сбережения находятся под угрозой хищения. Чтобы сохранить деньги, мужчине предложили обналичить средства и передать их якобы для доставки в офис Центрального банка России.

Следствие полагает, что обвиняемый выполнял роль курьера в преступной схеме. Он прибыл в Остров, встретился с потерпевшим в подъезде жилого дома, назвал заранее оговорённое кодовое слово и получил от него 455 тысяч рублей наличными.

После этого мошенники вновь связались с потерпевшим и убедили его передать ещё 600 тысяч рублей под тем же предлогом. Когда обвиняемый приехал за второй частью денег и получил пакет с наличными, его задержали сотрудники полиции. Таким образом, довести преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ и части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере.

Постановлением суда ходатайство следователя было удовлетворено. Обвиняемый заключён под стражу до 5 августа включительно.

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