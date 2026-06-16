Более 47 тысяч российских школьников изучают китайский язык – Минпросвещения

23:20, 16 июня 2026, ПАИ

Более 47 тысяч российских школьников изучают китайский язык, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как пишут «Известия», в рамках образовательных программ проводятся онлайн-уроки, видеоконференции, различные культурные и образовательные мероприятия.

«Десятки школ России и Китая стали партнёрами по обмену», – цитирует издание слова министра.

Кроме того, Минпросвещения сообщает, что более 82 тысяч китайских школьников и студентов учат русский язык. В педагогических вузах России, подведомственных министерству, обучается свыше 7 тысяч граждан КНР.