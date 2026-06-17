За перепродажу железнодорожных билетов с наценкой введут штрафы до 500 тысяч рублей

09:46, 17 июня 2026, ПАИ

Совет Федерации рассмотрит законопроект о введении административной ответственности за перепродажу железнодорожных билетов по завышенной цене после его окончательного принятия Государственной Думой, пишет газета «Известия».

Новые меры направлены на борьбу с перекупщиками, которые массово скупают билеты, а затем реализуют их с существенной наценкой. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в парламент регулярно поступают обращения граждан, столкнувшихся с искусственным дефицитом мест на поезда дальнего следования, особенно в период отпусков и на популярных южных направлениях.

Согласно документу, гражданам за незаконную перепродажу билетов будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц наказание составит от 400 до 500 тысяч рублей. Рассматривать такие дела будет Ространснадзор.

По данным РЖД, только в 2024 году было выявлено около двух тысяч случаев покупки электронных билетов лицами, не планировавшими поездки. Кроме того, после проверки деятельности недобросовестных пользователей в свободную продажу удалось вернуть более семи тысяч билетов общей стоимостью почти 23 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что деятельность перекупщиков особенно активизируется в периоды высокого спроса. По оценкам специалистов, средняя наценка на билеты составляет от 40 до 60 процентов, а в отдельных случаях может достигать 100–150 процентов от первоначальной стоимости.

Борьба со спекуляцией ведётся не только законодательными, но и технологическими методами. РЖД уже использует антибот-системы, которые выявляют подозрительную активность при покупке билетов. Только за один год автоматизированные системы компании заблокировали более 2,3 миллиона подозрительных запросов.

В компании также напоминают, что за последние годы были внедрены дополнительные инструменты защиты пассажиров, включая сервис «Лист ожидания», динамические правила возврата билетов и ограничения для сторонних посредников.

По мнению экспертов транспортной отрасли, введение крупных штрафов позволит значительно сократить объём теневого рынка перепродажи билетов. Вместе с тем специалисты считают, что для окончательного решения проблемы необходимо дальнейшее развитие цифровых механизмов контроля и совершенствование систем защиты от автоматизированной скупки билетов.