«Титан-Полимер» модернизировал систему пожарной безопасности

11:11, 17 июня 2026, ПАИ

Установку комплекса централизованного мониторинга состояния и управления охранно-пожарной сигнализации завершили на заводе «Титан-Полимер». Проект реализован в рамках программы модернизации инженерной инфраструктуры предприятия, сообщили ПАИ в пресс-службе завода.

Новый аппаратно-программный комплекс обеспечивает круглосуточный контроль состояния оборудования пожарной сигнализации и автоматическую передачу информации о нештатных ситуациях на пульт диспетчерского управления. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать работоспособность устройств, фиксировать события и оперативно выявлять возможные неисправности.

Комплекс интегрирован в действующую инфраструктуру предприятия и обеспечивает централизованный мониторинг всех подключённых элементов системы пожарной безопасности. Встроенные механизмы автоматической диагностики позволяют контролировать техническое состояние оборудования и вести журнал событий для последующего анализа.

Внедрение решения направлено на повышение надёжности работы систем противопожарной защиты, сокращение времени обнаружения возможных неисправностей и повышение оперативности реагирования на сигналы тревоги.

На компьютер в помещении диспетчерской выведена информация с 49 зон производственного корпуса, оснащённых системой противопожарной защиты.

«Обеспечение промышленной безопасности остаётся одним из ключевых направлений развития предприятия. Внедрение нового комплекса позволило повысить уровень контроля за состоянием систем противопожарной защиты и обеспечить централизованный мониторинг оборудования в режиме реального времени. Проект является частью программы модернизации производственной инфраструктуры, направленной на повышение надёжности и безопасности производственных процессов», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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