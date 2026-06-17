Купание только на пляжах: основные правила безопасности от МЧС

12:17, 17 июня 2026, ПАИ

МЧС России напомнило о правилах безопасности на водоёмах, особенно в период летнего отдыха, когда риск происшествий на воде возрастает. Спасатели подчёркивают, что детей нельзя оставлять у воды без присмотра взрослых.

Кроме того, важно строго соблюдать правила поведения на водоёмах и выбирать только оборудованные места для купания, где дежурят спасатели. В ведомстве рекомендуют не игнорировать знак «Купание запрещено» и избегать опасных действий, таких как прыжки с обрывов. Также нельзя заплывать за буйки и ограждения, поскольку это может привести к потере сил и угрозе жизни.

Отдельно в МЧС отмечают, что людям, не умеющим плавать, лучше отдыхать только на берегу и не заходить в воду без необходимости.