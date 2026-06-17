Грантовая поддержка проектов в Псковской области выросла более чем в 10 раз

13:56, 17 июня 2026, ПАИ

В Псковской области ведётся системная работа по взаимодействию с молодёжью во всех муниципалитетах. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе совещания по вопросам реализации государственной национальной политики, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, в регионе создана сеть проектных офисов, которая стала основой для развития грантовой поддержки и добровольческого движения. «Мы сделали для этого сеть проектных офисов, которые с нуля развивали грантовую историю и добровольчество в регионе», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы существенно вырос объём привлечённых средств по грантовым конкурсам. «Несколько лет по грантовым конкурсам мы привлекали порядка 30–32 миллионов рублей, сейчас это уже более 400 миллионов. То есть сотни региональных команд получили возможность самореализации в масштабах области и всей страны», – сообщил он.

Отдельно глава региона остановился на теме региональной идентичности и символики. «Провели большой областной ребрендинг, разработали исторически обоснованный, утверждённый Геральдическим советом при президенте комплект муниципальных и региональных символов», – сказал он.

По словам губернатора, ранее Псковская область была единственным регионом страны, где отсутствовал утверждённый комплекс официальных символов. «Совсем недавно Псковская область была единственным регионом России, где официальных символов не было – я имею в виду герб и флаг», – уточнил Михаил Ведерников.

Он отметил, что обновлённая символика активно используется в общественной и культурной жизни региона.

«Обновлённый герб быстро начали обыгрывать в сувенирной продукции, в студенческих объединениях, названиях команд, университетских СМИ», – подчеркнул он.

Губернатор также рассказал о развитии локальных брендов и творческих инициатив в муниципалитетах. «Дети снимают мультфильмы про наших Барсиков на базе Школы креативных индустрий. В малых населённых пунктах появляются свои бренды: Усвяты – фольклор, Порхов – крепость и ремёсла, Гдов – память об Александре Невском», – отметил он.

По его словам, такие инициативы формируют не только культурную среду, но и местную идентичность. «Это не только мощные событийные мероприятия, но и образ, вокруг которого выстраивается местная команда и дизайн-код», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что важную роль в этом процессе играет просветительская работа. «Мы особое внимание уделяем патриотической, просветительской работе. Лично еженедельно записываю рубрики, провожу лекции», – отметил он.

По его словам, такие материалы уже получили значительный охват аудитории. «Исторические выпуски посмотрели уже более миллиона человек, для нашего региона это весомо. Многие ролики на тему известных деятелей и событий разбирали по местным сообществам, даже были случаи, когда их показывали в других регионах», – подчеркнул губернатор.