Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
Трёх нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, поймали в Псковской области с 15 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Так, в Пскове на улице Леона Поземского дорожные полицейские остановили автомобиль «Соболь», за рулём которого находился нетрезвый гражданин.
Ещё одного пьяного водителя, ехавшего за рулём автомобиля Volvo, задержали на Рижском проспекте в Пскове.
Кроме того, в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии поймали нетрезвого водителя автомобиля Renault.
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