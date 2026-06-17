Трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

16:30, 17 июня 2026, ПАИ

Трёх нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, поймали в Псковской области с 15 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове на улице Леона Поземского дорожные полицейские остановили автомобиль «Соболь», за рулём которого находился нетрезвый гражданин.

Ещё одного пьяного водителя, ехавшего за рулём автомобиля Volvo, задержали на Рижском проспекте в Пскове.

Кроме того, в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии поймали нетрезвого водителя автомобиля Renault.