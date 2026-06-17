Общероссийская акция «Время независимых» стартовала в Псковской области

19:46, 17 июня 2026, ПАИ

Общероссийская акция «Время независимых» стартовала в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который ежегодно отмечают 26 июня. Главная цель мероприятия – повышение вовлечённости граждан в противодействие незаконному обороту наркотиков, формирование у подростков и молодёжи антинаркотического мировоззрения.

В рамках акции запланировано проведение спортивных и танцевальных состязаний, которые пройдут 26 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, антинаркотического флешмоба, а также рейдов по выявлению и ликвидации незаконной рекламы наркотических средств, расположенной в местах массового отдыха и досуга граждан.